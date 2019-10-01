Son Dakika Haberleri: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

1 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı deplasmanda 70-64 mağlup etti.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı deplasmanda 70-64 mağlup etti.

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 51-34 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, salondan 70-64 galip ayrıldı.

Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-PSG mücadelesinde ilk gol geldi!
Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı! Real Madrid, Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı Galatasaraylı taraftarlar, TT Stadı'nı hınca hınç doldurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]