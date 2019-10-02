Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 79-73 mağlup etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanan maçın ilk periyodunu 24-12 geride kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 önde gitti.
Son periyoda 63-59 üstün giren yeşil-siyahlı takım, salondan 79-73 galip ayrıldı.
C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek son 16'ya kalmayı hedefliyor.