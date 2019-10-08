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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

53 dakika önce

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)Darüşşafaka Tekfen: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2Nanterre...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2

Nanterre 92: Chery 14, Butterfield 6, Smith 4, Cordinier, Ndoye 8, Bouquet 3, Moore 21, Oliver 3, Pansa 6

1. Periyot: 23-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 59-47

Beş faulle çıkan: 34.50 Cordinier (Nanterre 92)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65 yendi.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya takımlar pota altından bulduğu basketlerle başlarken 3. dakika 4-4'lük eşitlikle geçildi. Dengeli devam eden mücadelede çeyreğin ortalarında iki ekip de dış atış isabetleriyle skor üretti. Lamb'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Nanterre 92 karşısında birinci periyodu 23-13 önde kapattı.

Fransız temsilcisine ribauntlarda üstünlük kuran yeşil-siyahlılar, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste kullandığı serbest atışlarda isabetleriyle farkı korudu: 36-26. Üç sayı çizgisinin gerisinden ikinci çeyrekte iyi bir görüntü çizen Nanterre 92, savunmada ise ev sahibi ekibe karşılık veremedi. Darüşşafaka Tekfen, son bölümde temposu düşse de soyunma odasına 42-34 üstün girdi.

İkinci yarıya da pota altından basketler bularak giren Darüşşafaka Tekfen, 25. dakikayı 50-40 önde geçti. Bir ara farkı 14 sayıya (57-43) kadar çıkaran yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 59-47 üstün gitti.

Final periyoduna iyi bir başlangıç yapan Nanterre 92, Moore'un üç sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 59-54. Skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen savunmada da ritmini kaybederken konuk ekip, 36. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 63-61. Hamilton ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla toparlanan yeşil-siyahlılar, 38. dakikada skoru 68-61'e getirdi. Son bölümde taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve maçı 72-65 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki üçüncü maçında 16 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşılaşacak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kartal Özmızrak, Darüşşafaka, Doğuş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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