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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66'lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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