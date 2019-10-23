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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'yı deplasmanda 26 sayı farkla 61-35 mağlup etti.

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Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'yı deplasmanda 26 sayı farkla 61-35 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, 6 oyuncusunun sayı ürettiği ilk çeyreği 14-5 önde tamamladı. İkinci periyotta Bonzie Colson ile etkili olan yeşil-siyahlı takım, soyunma odasına 28-20 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bularak farkı açan Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 44-26 önde girdi.

Son çeyrekte oyun kontrolünü kaybeden Germani Brescia Leonessa karşısında Kartal Özmızrak, Jarrod Jones, Sinan Güler ve Bonzie Colson ile üst üste 3 sayılık basketler kaydeden Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 61-35 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen'in ABD'li oyuncusu Bonzie Colson, kaydettiği 21 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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