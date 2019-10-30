Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 72-69 yendi.
Krasnodar'da oynanan karşılaşmaya daha etkili başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 14-12 önde, devreyi ise 32-28 geride tamamladı. Maçın 3. çeyreğinde de 57-46 rakibinin gerisinde kalan TOFAŞ, son periyotta hücumdaki etkili oyunuyla maçı 72-69 kazanmasını bildi.
TOFAŞ, üçüncü galibiyetini elde etti.
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