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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

15 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 83-78 yendi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 83-78 yendi.

Gdynia'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 27-16, devreyi ise 41-28 önde kapattı. İkinci yarıya kötü başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. çeyrekte 59-52 geriye düşse de son çeyrekte etkili bir oyun sergiledi ve mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta 5. haftada 4. galibiyetine ulaştı.

Galatasaray, Polonya, Sigorta, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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