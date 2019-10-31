Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
15 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 83-78 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 83-78 yendi.
Gdynia'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 27-16, devreyi ise 41-28 önde kapattı. İkinci yarıya kötü başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. çeyrekte 59-52 geriye düşse de son çeyrekte etkili bir oyun sergiledi ve mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta 5. haftada 4. galibiyetine ulaştı.
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