Son Dakika Haberleri: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

8 saat önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 2, Harrison 18, Göksenin Köksal 3, Whittington 13, Auguste 17, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9Dolomiti Energia: Craft 10, Blackmon...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 2, Harrison 18, Göksenin Köksal 3, Whittington 13, Auguste 17, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9

Dolomiti Energia: Craft 10, Blackmon 11, King 9, Kelly 10, Knox 14, Forray 19, Mezzanotte 3, Mian 5, Pascolo

1. Periyot: 21-14

Devre: 40-26

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkanlar: 39.55 Forray (Dolomiti Energia), 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası D Grubu altıncı hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 81-76 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Konuk ekip ise üçüncü kez sahadan galip ayrıldı.

Müsabaka düşük tempoda başlarken Galatasaray Doğa Sigorta, 5. dakikayı 8-7 önde geçti. Pota altında ve dış atışlarda Dolomiti Energia'ya göre daha etkili olan sarı-kırmızılı takım, birinci çeyreği 21-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda İtalya temsilcisi daha iyi başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, bu çeyrekte hücum süresini etkili kullanmakta sorun yaşadı. Dolomiti Energia, 14. dakikada farkı 3 sayıya (21-18) düşürdü. Daha sonra boyalı alanı savunmayı başaran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle devreyi 14 sayılık (40-26) avantajla kapattı.

İkinci yarıya konuk ekip etkili bir başlangıç yaptı. Blackmon'ın üç sayılık basketleriyle hücumda temposunu artıran Dolomiti Energia, 23. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 43-39. Auguste'un sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, 27. dakikayı 55-51 önde geçti. Çeyreğin son anları karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-kırmızılılar, final periyoduna 61-56 önde gitti.

Mücadelenin son çeyreğine de isabetli dış atışlarla başlayan İtalya temsilcisi, 33. dakikanın başında 64-63 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, bu dakikalarda rakibine savunmada karşılık vermekte güçlük çekti. Kelly ve Forray ile etkili olan konuk ekip, son 3,5 dakikaya 74-68 üstün girdi. Son bölümde taraftarının da desteğiyle savunmada temposunu bulan Galatasaray Doğa Sigorta, yakaladığı 9-0'lık seriyle bitime 1 dakika 23 saniye kala öne geçti: 75-74. Forray'ın üç sayılık basketi ve isabetli serbest atışlarla Dolomiti Energia, son 1 dakikaya 78-75 üstün girdi. Galatasaray, bitime 5 saniye kala Jones'un serbest atış çizgisinden 2'de 1 attığı hücumda Whittington ile ribaundu aldı ancak oyuncu pota altından isabet bulamadı. Kalan sürede çizgiden sayılar bulan İtalyan ekibi, maçı 81-76 kazandı.

Karşılaşmayı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, gruptaki yedinci maçında 13 Kasım Çarşamba günü Almanya temsilcisi Ewe Baskets'e konuk olacak.

Hırvatistan, Galatasaray, Slovenya, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Younes Belhanda, oyun konsolunu da Madrid'e götürdü
Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Fatih Terim: Yapmamız gereken çok basit gol atmalıyız İspanya'da Radamel Falcao sürprizi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]