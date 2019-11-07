Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Limoges CSP takımına 91-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, organizasyonda 3. mağlubiyetini yaşadı. Limoges CSP ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-23 önde tamamlayan Limoges CSP, soyunma odasına da 49-38 üstün gitti.

Ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 67-62 önde tamamladığı karşılaşmayı 91-82 kazandı.