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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Limoges CSP takımına 91-82 mağlup oldu.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Limoges CSP takımına 91-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, organizasyonda 3. mağlubiyetini yaşadı. Limoges CSP ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-23 önde tamamlayan Limoges CSP, soyunma odasına da 49-38 üstün gitti.

Ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 67-62 önde tamamladığı karşılaşmayı 91-82 kazandı.

basketbol, Limoges, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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