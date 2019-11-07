Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
6 saat önce
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Limoges CSP takımına 91-82 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Limoges CSP takımına 91-82 mağlup oldu.
Bu sonuçla TOFAŞ, organizasyonda 3. mağlubiyetini yaşadı. Limoges CSP ise 2. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-23 önde tamamlayan Limoges CSP, soyunma odasına da 49-38 üstün gitti.
Ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 67-62 önde tamamladığı karşılaşmayı 91-82 kazandı.
AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon euroluk kaynak Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti (1)