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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, konuk olduğu Almanya temsilcisi EWE Baskets'e 79-72 yenildi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, konuk olduğu Almanya temsilcisi EWE Baskets'e 79-72 yenildi.

Oldenburg kentindeki Küçük EWE Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-9 önde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 32-26 üstün gitti.


Müsabakanın ikinci devresinde iyi savunma yapan EWE Baskets, üçüncü çeyreği 50-47 önde kapatıp, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.


Maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı kaydeden EWE Basketsli Tyler Larson oldu.

EWE Baskets bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta ise üçüncü kez mağlup oldu.

Galatasaray, Almanya, Sigorta, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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