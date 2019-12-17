Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: TOFAŞHakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, White 15, Mejia 21, Williams 13, Barış Ermiş 2, Phillip 10, Muhsin Yaşar 11, Berkan DurmazLokomotiv Kuban: Dekker 17, Kalnietis 12, Williams...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, White 15, Mejia 21, Williams 13, Barış Ermiş 2, Phillip 10, Muhsin Yaşar 11, Berkan Durmaz

Lokomotiv Kuban: Dekker 17, Kalnietis 12, Williams 9, Kulagin 5, O'Braynt 18, Cummings 12, Apic, Ivlev, Kuzminskas 17, Vedishchev

1. Periyot: 26-28

Devre: 48-43

3. Periyot: 63-62

Beş faulle çıkan: 39.51 Kuzminskas (Lokomotiv Kuban)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 92-90 yendi.

Mavi-yeşilli ekip, aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla B Grubu'nda üçüncü sıraya yükseldi ve son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmaya Kalnietis ve O'Braynt'ın sayılarıyla iyi başlayan Lokomotiv Kuban, 5. dakikayı 17-14 üstün geçti. Alınan mola sonrası toparlanan TOFAŞ, Berk Uğurlu ve Williams'ın sayılarıyla 7. dakikada skoru eşitledi: 17-17. Muhaymin Mustafa, White ve Mejia ile skor üreten mavi-yeşilli ekip karşısında Lokomotiv Kuban, ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. TOFAŞ, bu bölümde Muhsin Yaşar'ı kullanarak pota altında etkili olmak isterken, Mejia ve Williams da skora katkı verdi. Lokomotiv Kuban'da ise Kalnietis ve Kuzminskas, ikinci periyotta takımlarının skor yükünü sırtladı. Periyodun sonunu daha iyi oynayan TOFAŞ, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, White'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar sonrası 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 55-43. TOFAŞ, periyodun ilerleyen bölümlerinde Lokomotiv Kuban'ın farkı eritmesine engel olamadı. Rusya temsilcisi, yakaladığı 13-0'lık seriyle periyodun bitimine 36 saniye kala 62-61 öne geçti. TOFAŞ, White ile bulduğu basket sonrası üçüncü periyodu 63-62 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyotta önce Mejia ardından da Berk Uğurlu'nun üst üste dış atışlardan bulduğu basketlerle TOFAŞ, 34. dakikada skoru 78-69'a getirdi. Lokomotiv Kuban, Cummings ile sayılar bularak maçta kalmak isterken hücumdaki ritmini koruyan TOFAŞ, son dakikaya 89-81 önde girdi. Son 30 saniyede Kulagin'in basket faulüyle farkı 4'e indiren (90-86) Lokomotiv Kuban, Phillip'in top kaybı sonrası yine Kulagin'in basketiyle farkı 2'ye düşürdü. Son anları nefes kesen mücadelede konuk ekibin son hücumunu iyi savunan TOFAŞ, maçı 92-90 kazandı.

Büyük Britanya, Berk Uğurlu, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 05:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]