Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 92-73 yendi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 92-73 yendi.

Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılılar, grubundaki 6. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 29-16 önde kaptan Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 56-33 üstün gitti.

Final periyoduna 74-52 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 92-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, grubu ikinci sırada tamamladı ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesi yapmaya hak kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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