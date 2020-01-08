Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Ingus Baumanis (Letonya), Denis Hadzic (Hırvatistan)Darüşşafaka Tekfen: Browne 18, Lamb 4, Mahir Ağva 11, Jones 13, Colson 10, Berk Demir 9, Sinan Güler 5, Kartal Özmızrak 2, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 1, Troy Selim...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Ingus Baumanis (Letonya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 18, Lamb 4, Mahir Ağva 11, Jones 13, Colson 10, Berk Demir 9, Sinan Güler 5, Kartal Özmızrak 2, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 1, Troy Selim Sav

Dolomiti Energia: Craft 13, Pascolo 4, Blackmon 13, Kelly 13, Gentile 17, Mian 3, Knox 4, Forray, Mezzanotte 2, King

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-30

3. Periyot: 54-49

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Dolomiti Energia 5. dakikada 12-6 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen organize hucumlarla bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kurmaya çalışırken, İtalyan ekibi ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Colson ve Sinan Güler'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikaya girilirken 24-19 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla şansı tanımayan yeşil-siyahlı takım, soyunda odasına 36-30 üstün gitti.

Maçka ikinci yarının ilk bölümünde Gentile, Kelly ve Knox ile etkili olan Dolomiti Energia, 27. dakikada skoru eşitledi: 45-45. Berk Demir ve Lamb'ın basketleriyle tekrar ritm bulan Darüşşafaka Tekfen son çeyreğe 54-49 önde girdi.

Son periyotta hücumda zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında Blackmon ve Gentile ile sayı üreten Dolomiti Energia, 37. dakikada maça tekrar denge getirdi: 59-59. Browne ile kaydettiği basketlerle son dakikaya 67-65 önde giren Darüşşafaka Tekfen, müsabakadan 73-69 galip ayrıldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Hırvatistan, Sinan Güler, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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