Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

12 dakika önce

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu H Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Andorra temsilcisi Morabanc Andorra'yı 69-63 yendi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu H Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Andorra temsilcisi Morabanc Andorra'yı 69-63 yendi.

Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 22-22 beraberlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, devreye 37-36 önde gitti.

Andorra ekibinin 53-49 üstünlükle girdiği son çeyrekte farkı eriten Bursa temsilcisi, rakibini 10 sayıda tutarak karşılaşmayı 69-63 kazanmasını bildi.

İlk kez yükseldiği son 16 turunda ilk maçını kazanan TOFAŞ, Andorra deplasmanından da galibiyetle döndü.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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