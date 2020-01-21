Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya), Sebastien Clivaz (İsviçre)Darüşşafaka Tekfen: Browne 11, Berk Demir 13, Lamb 4, Colson 3, Hamilton 3, Sinan Güler 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Mahir Agva, Jones 12, Kartal Özmızrak 7Partizan NIS: Walden, Jaramaz...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 11, Berk Demir 13, Lamb 4, Colson 3, Hamilton 3, Sinan Güler 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Mahir Agva, Jones 12, Kartal Özmızrak 7

Partizan NIS: Walden, Jaramaz 7, Zagorac 13, Jankovic 2, Thomas 4, Paige 13, Bircevic 1, Mosley 4, Gordic 6, Trifunovic, Mcadoo 13

1. Periyot: 15-12

Devre: 30-32

3. Periyot: 48-43

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu üçüncü maçında Sırbistan'nın Partizan NIS takımını 65-63 yendi.

Darüşşafaka Tekfen, grubunda ikinci galibiyetini elde etti. Partizan ise ilk yenilgisini aldı.

Hücumda oyuna tutuk başlayan Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 3 sayılık basketiyle 3. dakikayı 3-2 önde geçti. Alan savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran ev sahibi takım, Berk ile bu sefer smaç basket buldu ve 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 8-2. Darüşşafaka Tekfen, zaman zaman hücumda sıkıntı yaşasa da ilk çeyreği 15-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda rakibinin alan savunması karşısında pota altında zorlanan Darüşşafaka Tekfen, üst üste hücumlardan boş döndü. Bunu iyi değerlendiren Partizan NIS, Zagorac'in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada 20-18 üstünlük yakaladı. Devrenin son dakikasına kadar 11 adet 3 sayılık atıştan ikisini sayıya çevirebilen Darüşşafaka Tekfen, Jones ve Berk ile üst üste dışarıdan sayılar bularak 29-29 beraberliği sağladı. Gordic'in 3 sayılık basketine engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 32-30 geride gitti.

İkinci yarının ilk 3 dakikasında sayı bulamayan ve 23. dakikada 36-30 geriye düşen Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 5 sayısının ardından Jones ile basket bularak 25. dakikada tekrar öne geçti: 39-38. Maçın 3. periyodu da 48-43 yeşil-siyahlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Darüşşafaka Tekfen, Sinan'ın basketiyle 33. dakikada farkı 9 sayıya (54-45) çıkardı. Karşılaşmanın son dakikasına 63-62 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 65-63 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, İsviçre, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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