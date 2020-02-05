Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

10 dakika önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5, Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege ArarAS Monaco: Bost 18, Cole 4,...

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5, Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege Arar

AS Monaco: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar

1. Periyot: 21-26

Devre: 37-43

3. Periyot: 57-62

5 faulle çıkan: 39.14 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya 91-79 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, grubundaki 3. yenilgisini aldı.

Maçın ilk dakikalarında boyalı alanda rakibini durduramayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada 6-3 geriye düştü. Galatasaray Doğa Sigorta, Webster'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 4. dakikada 9-8 öne geçmesine rağmen rakibinin de dış atışlarda etkili olmasıyla ilk çeyreği 26-21 geride tamamladı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda Ayberk ile pota altında etkili olan ev sahibi ekip, bu oyuncuyla bir de 3 sayılık basket buldu ve 14. dakikada 34-33 öne geçti. İlk yarıda 10 ribaunt alan ve rakibinin 22 ribaunduna engel olamayan Galatasaray Doğa Sigorta, skor üstünlüğünü Fransız ekibine kaptırarak soyunma odasına 43-34 geride gitti.

Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci yarıda Auguste'nin pota altından sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı ama savunmada etkisiz kalarak 3. periyodu 62-57 mağlup durumda kapattı.

Son periyotta 17 sayı (88-71) geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, rakibine 91-79 yenildi.

Galatasaray, Yunanistan, Litvanya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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