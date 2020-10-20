Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

20.10.2020 21:05
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK AkatlarHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere), Denis Hadzic (Hırvatistan)Bahçeşehir Koleji: Jamal 16, Hadi Özdemir 4, Rıdvan Öncel 4, Green 23, Burak Yıldızlı 16, İsmet Akpınar 2, Deniz Kılıçlı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz 6, Thomas AkyazılıPartizan NIS:...

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jamal 16, Hadi Özdemir 4, Rıdvan Öncel 4, Green 23, Burak Yıldızlı 16, İsmet Akpınar 2, Deniz Kılıçlı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz 6, Thomas Akyazılı

Partizan NIS: Mika 19, Codi 22, Zagorac 3, Dangubic 8, Thomas 6, Paige 6, Gordic 7, Velickovic 7, Jankovic 2, Trifunovic 2

1. Periyot: 17-24

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-59

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Partizan NIS'e 82-76 mağlup oldu.

Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor

Bahçeşehir Koleji, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sahte içki ölümleriyle ilgili anason yağı üreticisinden itiraf gibi sözler: Satışları10 kat arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz İki grup arasında çıkan tartışmada ateşlenen saçma, balkona çıkan vatandaşın kafasına isabet etti Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti
FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor         
20:58
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi         
19:17
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 21:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei