Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)
Bahçeşehir Koleji: Jones 14, Perez, Green 23, Burak Can Yıldızlı 13, Owens 11, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 2, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge, Erkan Yılmaz
Unics Kazan: Canaan 7, White 10, Uzinskii 2, Smith 17, Morgan 7, Brown 13, Antipov, Wolters 8, Klimenko 1, Holland, Kolesnikov 5
1.Periyot: 22-7
Devre: 34-31
3. Periyot: 48-53
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Unics Kazan'a 70-67 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta yedinci maçını da yitirdi.
Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-7 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyamamasına rağmen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 34-31 önde gitti.
Geriden gelen Unics Kazan, Jamar Smith'in kaydettiği sayılarla üçüncü periyot sonunda skoru lehine çevirdi: 48-53.
Bahçeşehir Koleji, son periyotta oyuna ortak olmaya çalıştıysa da konuk ekip sahadan 70-67 galip ayrıldı.
- Kaynak: AA
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