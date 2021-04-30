Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali

30.04.2021 22:23
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali, System.String[]

Basketbol ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 86-83 yenen Fransa'nın Monaco takımı, seriyi 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 86-83 yenen Fransa'nın Monaco takımı, seriyi 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kazan Spor Salonu'nda oynanan ve çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği, 26-24 UNICS Kazan üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Monaco, soyunma odasına 48-47 önde girdi.

Üçüncü çeyreğini UNICS Kazan'ın 67-66 önde tamamladığı mücadelenin son periyodunda rakibine oranla daha iyi savunma yapan konuk ekip Monaco, karşılaşmadan 86-83 galip ayrıldı.

Evinde oynadığı ilk maçı da 89-87 kazanan Monaco, seriyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Monaco, turnuva tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Fransız takımı unvanını da elde etti.

Monaco'da karşılaşmayı 25 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Rob Gray, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

UNICS Kazan, basketbol, Fransa, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Son Dakika Spor


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