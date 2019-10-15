Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

TOFAŞ'ta Devin Williams , 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. B Grubu'nda ilk galibiyetini alan Umana Reyer 4'üncü, ikinci yenilgisini alan TOFAŞ ise 5'inci sırada yer aldı.

Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 76-65 mağlup oldu.

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