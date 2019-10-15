Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta gruptaki ilk yenilgisini alırken, Unicaja Malaga üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

İspanya 'nın Malaga kentindeki Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonu'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde ilk çeyreği Galatasaray 21-18 önde geçti. Devre ise ev sahibi takımın 51-49'luk üstünlüğü ile sona erdi.

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