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Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası
6 saat önce
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nı 95-61 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nı 95-61 yendi.
Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 16 ile 15 Yaş Altı Milli Takımları karşı karşıya geldi.
16 Yaş Milli Takımı, karşılaşmadan 95-61 galip ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Sırbistan'ı 95-65 mağlup etti.
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