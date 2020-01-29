Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

6 saat önce

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 81-54 yendi.

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 81-54 yendi.


Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı ile Letonya karşılaştı.


16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 81-54 galip ayrıldı.


Günün diğer karşılaşmasında ise Rusya, Sırbistan'ı 78-73 mağlup etti.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Rusya- Litvanya, Slovenya-Letonya ve Türkiye-Sırbistan karşılaşmalarıyla devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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