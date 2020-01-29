Son Dakika › Spor › Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika Spor
Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası
6 saat önce
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 81-54 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 81-54 yendi.
Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı ile Letonya karşılaştı.
16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 81-54 galip ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmasında ise Rusya, Sırbistan'ı 78-73 mağlup etti.
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Rusya- Litvanya, Slovenya-Letonya ve Türkiye-Sırbistan karşılaşmalarıyla devam edecek.
Son Dakika İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde