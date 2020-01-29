Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

6 saat önce

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 76-61 mağlup oldu.

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 76-61 mağlup oldu.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan ile karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmadan 76-61 yenik ayrıldı.

Günün diğer maçlarında ise Rusya, Litvanya'yı 70-68 ve Slovenya, Letonya'yı 70-61 mağlup etti.


Organizasyonda yarın 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya; 15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya ile karşılaşacak. Ayrıca, Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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