Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika Spor

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

25 dakika önce

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'yı 80-70 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'ya 69-54 yenildi.

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya'yı 80-70 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'ya 69-54 yenildi.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya ile karşılaştı. 16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya'ya 69-54 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Slovenya, Sırbistan'ı 75-72 yendi.


Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Sırbistan-Letonya, Slovenya-15 Yaş Altı Milli Takımı ve Litvanya-16 Yaş Altı Milli Takımı karşılaşmalarıyla devam edecek.

basketbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak
Yunanistan Başkonsolosluğu önünde 'Türk bayrağı' protestosu: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini sökeriz Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]