Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası - Son Dakika Spor

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası

15 dakika önce

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya'yı 99-89 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'ya 78-67 yenildi.

Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya'yı 99-89 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Slovenya'ya 78-67 yenildi.

Konya Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya ile karşılaştı. 16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 99-89 galip ayrıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı ise Slovenya'ya 78-67 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Sırbistan, Letonya'yı 67-66 yendi.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın final gününde Rusya-Slovenya, 15 Yaş Altı Milli Takımı-Litvanya ve 16 Yaş Altı Milli Takımı-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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