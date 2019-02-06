Son Dakika Haberleri: Basketbol Yarı Final Heyecanı Osmaniye'de

Basketbol Yarı Final Heyecanı Osmaniye'de

30 dakika önce

OKUL Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakaları, 7-10 şubat tarihleri arasında Osmaniye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Basketbol Yarı Final Heyecanı Osmaniye'de, System.String[]


OKUL Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakaları, 7-10 şubat tarihleri arasında Osmaniye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal spor organizasyonlarına devam ederken, 2018-2019 Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Gençler A Kız-Erkek Basketbol Grup Müsabakalarına 14 farklı ilden kız - erkek toplam 16 okul takımı katılacak. Okullar arası Genç A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final müsabakaları Tosyalı ve Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kız takımları Merkez Spor Salonunda, Erkek takımları ise Tosyalı Spor Salonunda ter dökecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tüm sporseverleri Merkez ve Tosyalı Spor Salonundaki Basketbol heyecanına davet etti.

Katılacak erkek il takımları şöyle: Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, Özel İzmir Çiğli Doğa Bilim Anadolu Lisesi, Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Van Spor Lisesi, Özel Diyarbakır Final Fen Lisesi, Özel Mardin Final Temel Lisesi ve Özel Saraç İlgi Okulları Anadolu Lisesi.

Kız takımları ise şöyle; Özel Mersin Uğur Anadolu Lisesi, Özel Arı Anadolu ve Arı Fen Lisesi, Özel Kuzey Anadolu Lisesi, Özel İkem Anadolu Lisesi, Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Sanko Koleji ve Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Osmaniye, basketbol, Spor
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