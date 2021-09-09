Basketbol Yaz Ligi'ne Bünyan takımları damgasını vurdu
09.09.2021 13:32
Altyapı yaş gruplarının pandemi dolayısıyla bir yılı aşkın süredir sahalardan ayrı kalması ve yeni sezon öncesinde basketbol alışkanlıklarının tekrar kazandırılması amacıyla Yaz Ligleri devam ediyor.
Altyapı yaş gruplarının pandemi dolayısıyla bir yılı aşkın süredir sahalardan ayrı kalması ve yeni sezon öncesinde basketbol alışkanlıklarının tekrar kazandırılması amacıyla Yaz Ligleri devam ediyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda dün düzenlenen müsabakalarda, Bünyan'da İl Müdürlüğü personeli Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir nezaretinde yetişen U11 - U12 takım sporcuları sergiledikleri mücadele ile göz doldurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; "Gençlerimizin sergiledikleri mücadele, azim gösteriyor ki yeni sezona hazırlar. Müsabakaları yakından takip etme fırsatımız oldu. Sporcularımıza ve antrenörlerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
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