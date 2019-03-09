Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.
Bilecik
'te düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.
Bilecik İstasyon ve Atatürk
Kapalı Spor Salonlarında gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, coşkuyla başlayıp aynı şekilde sona eren maçlar sonucunda başarılı olan takımlar yarı finallerde okullarını temsil etmeye hak kazandı.
Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlar madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur
Yücel'in elinden aldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
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