Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik
'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk
Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
'ın elinden aldılar.
İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
Hannover 96, Eren Derdiyok'u Transfer Etmekten Vazgeçti
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile 0-0 Berabere Kaldı
Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti