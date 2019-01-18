Son Dakika Haberleri: Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın elinden aldılar.

İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

basketbol, Yaşam
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