"Basketbola Adanmış Hayatlar" kitabının tanıtımı yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Basketbola Adanmış Hayatlar" kitabı tanıtıldı.

Kanyon Alışveriş Merkezindeki Remzi Kitapevi'nde düzenlenen tanıtıma, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF'nin yönetim kurulu üyeleri, eski milli basketbolcular ile basketbol dünyasından isimler katıldı.

Federasyon Başkanı Türkoğlu, yaptığı konuşmada, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Basketbol için biz de bir şeyler katmaya çalıştık. Sporculuk zamanında emek veren ve şimdi yönetici olarak bir şeyler katmaya çalışan isimler olarak bu lansmanda hepinizi görmekten dolayı mutluyuz. Sporcu olarak sahada emek vermiştik ve şimdi yönetici olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kitap çalışmasında benim de yeni öğrendiğim çok nokta oldu. Türk basketbolu, inanıyorum ki bu kitapla beraber Türkiye'nin her yerinde daha çok konuşulup takip edilecektir." ifadelerini kullandı.

TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve "Basketbola Adanmış Hayatlar" kitabının Genel Yayın Yönetmeni Emin Balcı ise 50 yılını basketbola verdiğini vurgulayarak, "Ben basketbola dair son 50 yılı her şeyi bildiğimi sanırdım ama bilmediğim çok şey varmış. Bu kitabı hazırlarken öğrendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkoğlu: "İnşallah çok büyük kitlelere ulaşır"

Hidayet Türkoğlu, tanıtım toplantısından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kitapta kendisinin de olmasından gurur duyduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Bizim de gençlikte örnek aldığımız birçok insan oldu. Bir kısmı buradaydı, bir kısmı da bu kitapta yer aldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kitap, ülkemizdeki basketbolseverlerin, basketbol hakkındaki geçmişi öğrenebilmeleri, bilgi sahibi olabilmeleri için hazırladığımız, görselin bol olduğu bir kitap. İnşallah çok büyük kitlelere ulaşır ve 82 milyon insanımız, basketbol hakkında bilgi sahibi olur. Bizler de bu anlamda mutluluk duyuyoruz. Görev alırken başlıca isteklerimizden birisi, basketbolun her yere yayılması ve herkesin Türk basketbolu hakkında bilgi olmasıydı. Bu kitapla da herkesin bilgisi olacaktır. Bu kitabı hazırlamak 2 sene sürdü. Emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır."

Kitabın Anadolu'da da her kesime ulaşması yönünde çalışma yapacaklarını aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kitabın her kesime ulaşması konusunda zaman kaybetme şansımız yok. Biz bu kitabı kitlelere ne kadar çabuk ulaştırabilirsek, basketbol konusundaki bilgiyi daha çabuk ulaştırabileceğiz. Mutlaka devlet tarafından da birçok kütüphaneye sokmak isteyeceğiz. Anadolu, federasyon olarak çok çalışma yaptığımız bir husus. Gerekli yerlere de bu kitap ulaştırılacaktır. Hedefimiz Türkiye'nin doğusundan batısına kadar her yerde bu kitabın alınıp okunması. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu kitabı okuyan herkesin, geçmişten bugüne basketboldaki bilgisi mutlaka artacaktır. Buradan verdiğimiz mesajla da birçok insan bu kitabın farkına varacaktır ve Türkiye'nin geneline yayılmak için de gerekli adımlar atılacaktır."