Son Dakika Haberleri: Basketbolcu Kanter'in babasının FETÖ davası yine ertelendi
Son Dakika 3. Sayfa Basketbolcu Kanter'in babasının FETÖ davası yine ertelendi

Basketbolcu Kanter'in babasının FETÖ davası yine ertelendi

13 dakika önce

NBA'da oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in Tekirdağ'da FETÖ'den yargılandığı dava, 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Basketbolcu Kanter'in babasının FETÖ davası yine ertelendi, System.String[]

NBA'da oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in Tekirdağ'da FETÖ'den yargılandığı dava, 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.


2017 Haziran ayında Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınıp Tekirdağ'a getirilen NBA'da oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in emniyetteki işlemleri tamamlanarak Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Daha önce ertelenen duruşmaya Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Dava, mahkeme başkanının Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıyı okumasıyla başladı. Okunan yazıda sanığa ait cep telefonunda örgütün ele başı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu ifade edildi.


"Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir"


Buna karşılık savunmasını yapan kanter, "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Sanığın avukatı Fazıl Erat'da Mehmet Kanter'in suçsuz olduğunu ifade ederek, müvekkilini berat edilmesini talep etti.


Cumhuriyet Savcısı sanığın dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilip incelenmesini talep etmesinin ardından, mahkeme heyeti duruşmayı, dosyanın cumhuriyet başsavcılığına iade edilmesini öngörerek 21 Ocak 2020 tarihine erteledi.


Hazırlanan iddianamede, FETÖ firarisi NBA'da basketbolu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü
Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun evinde kaldığı yazardan çarpıcı iddia: Beni tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:19:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolcu Kanter'in babasının FETÖ davası yine ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]