Basketbolcu Semih Erden Oyunu Beykoz'da Kullandı
32 dakika önce
Basketbolcu Semih Erden oyunu Beykoz'da kullandı Erden: "İnşallah adil bir seçim olur.
Basketbolcu Semih Erden
oyunu Beykoz
'da kullandı
Erden: "İnşallah adil bir seçim olur. Hak eden kazansın, Türkiye
kazansın"
İSTANBUL - Basketbolcu Semih Erden, 31 Mart yerel seçimler kapsamında oyunu kullandı. Oyunu Beykoz'da kullanan Erden, "Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir seçim olur, adil bir seçim olur. Hak eden kazansın. Türkiye kazansın" dedi.
Ünlü basketbolcu Semih Erden, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi
Ortaokulu'nda kullandı.
"Türkiye kazansın"
1283 sayılı sandıkta oy kullanan Erden, "Oyumuzu kullandık çok şükür. Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir seçim olur, adil bir seçim olur. Hak eden kazansın. Türkiye kazansın" dedi.
Vatandaşlar, ünlü basketbolcuya yoğun ilgi gösterdi. Erden, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:48 Kaynak: İHA
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı
Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Çaydaki Cesedi, Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Fark Etti