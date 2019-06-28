Basketbolcu Sinan Güler KAÇUV Aile Evi'ni Ziyaret Etti

Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Sinan Güler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz fiziksel ve sosyal destekler sağlama hedefiyle kurduğu İstanbul Cerrahpaşa'daki Aile Evi'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) 2012 yılında hayata geçirdiği İstanbul Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evi'nde çocuklarla buluştu. Kanser tedavisi gören çocuklara moral verme amacı taşıyan ziyarette, Güler çocuklarla sohbet ederek oyunlar oynadı. KAÇUV'un çalışmaları hakkında bilgi alan Güler, ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Küçük yaşta çok zorlu bir mücadele veren çocuklarla bir araya gelmek, onlara bir nebze de olsa umut verebilmek benim için çok değerli. Aile Evi'nin kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu ve büyük fayda sağladığını gördüm. KAÇUV gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyor. Herkesi KAÇUV'a destek olmaya çağırıyorum."

Aile Evi, çocuklarının kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından İstanbul'a gelmek zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere tedavi sırasında hiçbir ücret ödemeksizin konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak, kısmi giyim, eğitim ve psiko-sosyal destek sağlıyor. 14 odadan oluşan ve bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edildiği Aile Evi'de çocuklar için bir oyun odası, oyun bahçesi, ortak alan bir mutfak ve çamaşırhane de hizmet veriyor. Pendik'te açılacak 2. Aile Evi ise 6 katta, 22 odadan oluşuyor. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı 2. Aile Evi'nde, anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak.