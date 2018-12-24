Basketbolcu Zahra Yaşamını Yitirdi

Basketbolcu
Kemal Mazlum Zahra yaşamını yitirdi.
Sporcu Zahra (24) arkadaşının evinde rahatsızlanması sonucu arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne kaldırılan sporcu Zahra müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zahra'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla alınan kan örneği İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Genç
basketbolcu için ikindi vakti Hacılarezanı Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenazeye Zahra'nın ailesi, yakınları, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa iriş, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, siyasi parti il başkanları, Edirne Belediyesi Edirnespor
Kulübü Başkanı Savaş Üner, takım yönetici ve oyuncuları katıldı.
Sporcunun cenazesi Yenişehir
Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Zahra, Trakya Üniversitesi Meriç
ve Edirne Belediyesi Edirnespor kulüplerinde forma giymişti.