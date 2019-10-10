Basketbolcular öğrencilerle bir araya geldi

Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı öğrencilerle buluştu.



Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde panele katıldı. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Basketbol yaşantıları dışında sporcuların nelerle uğraştığının merak edilmesinin üzerine sporcular, maç ve antrenmandan kalan zamanlarında evde dinlenerek ya da aileleriyle zaman geçirdiklerini dile getirdi.



Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirip, imza dağıttı. - DÜZCE