Basketbolculara moral yemeği
1 saat önce
Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu.
Akdeniz Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol
takımı moral yemeğinde buluştu. Takımın büyük çoğunluğunun aileleri ile birlikte katıldığı yemekte basketbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Muhteşem Kabasakal, Sportif Direktör Okan Özkırmızı ve takım koçu Ahmet Emircikoğullarının yanı sıra bazı ajans yöneticileri hazır bulundu. Bu sene de averaj farkı ile lider durumda olan basketbolcular başkana şampiyonluk sözü verdiler . - ANTALYA
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