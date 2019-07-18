Son Dakika Haberleri: Basketbolculara moral yemeği
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Basketbolculara moral yemeği

1 saat önce

Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu.

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Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu. Takımın büyük çoğunluğunun aileleri ile birlikte katıldığı yemekte basketbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Muhteşem Kabasakal, Sportif Direktör Okan Özkırmızı ve takım koçu Ahmet Emircikoğullarının yanı sıra bazı ajans yöneticileri hazır bulundu. Bu sene de averaj farkı ile lider durumda olan basketbolcular başkana şampiyonluk sözü verdiler . - ANTALYA
basketbol, Akdeniz, Ajans, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
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