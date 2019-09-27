Basketbolculardan Belediye Başkanı Acar'a ziyaret
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Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ankara Kayı Gençlik ve Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ankara Kayı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Başantrenör Ahmet Bülbül, Yardımcı Antrenör Emre Can ve Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Aslan Koca ve sporcular, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ederek bur süre görüştü.
Acar, sporcu ve yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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