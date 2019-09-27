Son Dakika Haberleri: Basketbolculardan Belediye Başkanı Acar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Basketbolculardan Belediye Başkanı Acar'a ziyaret

1 saat önce

Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ankara Kayı Gençlik ve Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Basketbolculardan Belediye Başkanı Acar'a ziyaret, System.String[]

Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ankara Kayı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Başantrenör Ahmet Bülbül, Yardımcı Antrenör Emre Can ve Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Aslan Koca ve sporcular, Belediye Başkanı Acar'ı ziyaret ederek bur süre görüştü.

Acar, sporcu ve yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı Valilikte düzenlenen deprem toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması tepki çekti Haberler.com'un gündeme getirdiği arıza sonrası Türk Telekom harekete geçti, abonelerine özür mahiyetinde 10 GB internet hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolculardan Belediye Başkanı Acar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]