Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak - Son Dakika Spor

Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak.

Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği kupanın kura çekimi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası'nda yer alacak 16 takım dörderli 4 grupta mücadele edecek. İlk turdan sonra A ve B gruplarındaki takımlar ile C ve D gruplarındaki ekipler kendi aralarında çapraz olarak eşleşecek. Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayacak 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Bulgaristan, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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