Son Dakika Haberleri: Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

48 dakika önce

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu., System.String[]

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Arjantin, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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