Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.
48 dakika önce
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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