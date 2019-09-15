Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz...
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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:44 Kaynak: AA
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.
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