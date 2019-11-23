Son Dakika Haberleri: Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak
Son Dakika Spor Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak - Son Dakika Spor

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak

7 saat önce

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak, System.String[]

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.

Milli takım, kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Kura çekimi, 27 Kasım Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Hırvatistan, Türkiye, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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