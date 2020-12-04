Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı - Son Dakika

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

04.12.2020 16:21
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nın resmi logosu tanıtıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nın resmi logosu tanıtıldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre "Don't Miss a Beat" (Ritmi Kaçırma) kampanya lansmanının parçası olarak tanıtılan 2023 Dünya Kupası logosunun konsepti, kalp, Naismith Kupası ve 2023 yılı şeklinde üç temel unsur içeriyor. Logodaki kalp, basketbol tutkusunu vurgularken Naismith Kupası, katılan takımların hayalini temsil ediyor. Logonun içinde beyazla yazılmış "23" sayısı ise Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'nın yılını gösteriyor.

Ev sahibi ülkelerin basketbol sevgisi ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nın milyonlarca basketbolseveri tek kalp atışıyla bir araya getirmesi, logonun teması olarak göze çarpıyor.

Öte yandan Dünya Kupası logosuna ilişkin görüşlerini bildiren FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Bu çok heyecan verici bir dönüm noktası. 2023 FIBA Dünya Kupası'nın karakteristik logosu, organizasyon komiteleri ve FIBA'nın basketbol sevgisini sembolize ediyor. Aynı zamanda ilk kez ev sahibi üç ülkeyi bir araya getiren etkinliğin vizyonunu ve tutkusunu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri, Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar 80 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlar, Dünya Kupası'ndaki 32 kontenjandan birini almak için 6 maç haftasında mücadele edecek. İlk eleme maçları 22-30 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Dünya Kupası ise 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihlerinde Manila, Okinawa ve Jakarta şehirlerinde düzenlenecek. Grup maçları, bu üç şehirde gerçekleştirilecek, final aşamasındaki karşılaşmalar ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

Ayrıca FIBA'nın "Don't Miss a Beat" kampanyası, top sürme yarışması gibi birçok etkinlikle sosyal medya kanallarında basketbol bağlantılı müzikler eşliğinde basketbolseverleri eğlenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın milli takım oyuncularının da gelecek haftalarda kampanyanın parçası olması bekleniyor.

FIBA Dünya Kupası, Filipinler, basketbol, Kalp, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı - Son Dakika Spor


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