Anadolu Efesli teknik heyete ve oyunculara madalyalarını ve kupayı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Anadolu Efes kupasını aldı - Son Dakika

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