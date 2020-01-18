Basketbolda A klasman hakem ara semineri İstanbul'da başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A klasman hakem ara semineri, İstanbul'da başladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Florya'daki bir otelde düzenlenen seminere 34 A klasman hakemi katılıyor.

Hakemlere yapılan fiziksel testler ve oyun kuralları sınavı ile başlayan seminer, MHK Başkanı Recep Ankaralı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısının genel bir değerlendirmesini yaptığı konuşma ile devam etti.

Öğle seansında ise MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, MHK Teknik Danışmanı Costas Rigas ve MHK Üyesi Rüştü Nuran, sportmenlik dışı faul, temaslar, oyun kontrolü, davranış ve teknik fauller konularında hakemlere sunum gerçekleştirdi.

Seminerin ilk günü Nilsen Özbarlas ve Coşkun Teziç'in hakemlerle yaptıkları sunum ve aktiviteler ile tamamlandı.

A klasman hakem ara semineri, bireysel hakemlik teknikleri, anlık tekrar sistemi, atış hali ve ihlaller konularında sezonun kalan bölümünde uygulanacak bilgilerin anlatılacağı sunumlarla yarın tamamlanacak.