Basketbolda 'akademi' dönemi

Spor Arena/Efkan BUCAK - Eğitimde teknolojinin gücünü kullanarak; sporda erişilebilirliğin sınırlarını ortadan kaldıracak ve bilgiyi, basketbola gönül veren herkesle buluşturacak TBF Akademi hayata geçti. Dev projede, hakem ve yönetici eğitimi olmak üzere iki meslek edindirme programı yer alıyor. Yönetici eğitimi programında TBF'nin çözüm ortağı ise Bahçeşehir Üniversitesi olacak.



Türkiye Basketbol Federasyonu, yaklaşık 2.5 yıldır üzerinde detaylı olarak çalıştığı TBF Akademi'yi hayata geçirdi. Bu önemli projenin iki önemli ayağı olacak: Hakem ve yönetici eğitimi. TBF, yönetici eğitiminde Bahçeşehir Üniversitesi'yle iş birliğine gidecek. TBF Akademi'de online eğitimler ve dijital kütüphane de yer alacak. Proje ile TBF'nin yenilikçi yapısına uygun olarak, oyunun her bir aktörünün rollerinin daha iyi belirlenip işlevselliğinin artırılması ve daha nitelikli spor insanlarının basketbolumuza kazandırılması amaçlanıyor. Akademide kullanıcılar; 60'ın üzerinde eğitmenin 185'in üzerinde hazırlamış olduğu eğitime ve 1250'nin üzerindeki videoya ulaşma olanağı yakalayabilecek.



Basketbolumuzun başarılı antrenörleri aynı çatı altında



Yakın bir zamanda büyük bir basketbol kütüphanesine dönüşmesi ve dünyanın önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına girmesi beklenen TBF Akademi'nin eğitmen kadrosunda, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra ilgili konuların yurt içinden ve yurt dışından katılan profesyonelleri ile TBF yöneticileri yer almakta. Ayrıca Ufuk Sarıca, Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Çetin Yılmaz ve Orhun Ene gibi Türk ve dünya basketboluna damga vurmuş antrenörler de akademide tecrübelerini paylaşacak.... TBF Akademi'de iki meslek edindirme programı da olacak. Bunlar hakemlik eğitimi ve yöneticilik eğitimi...



İlk aşama yerinde eğitim, uygulama ise ortak şehirde



Daha önce 81 ile eğitmenler gönderilerek gerçekleştiren hakemlik eğitimi, yeni sistemle birlikte tek merkezden verilecek. Bu süreç içerisinde tüm iletişim TBF Akademi üzerinden sağlanacak. Bu sayede maddi tasarruf sağlanırken eğitim standardı da korunmuş olacak. Birinci aşamayı tamamlayan katılımcılar, ikinci kısım olan uygulama bölümünü ise federasyonunun organize ettiği eğitimlerle alacaklar. Bu süreçte TBF, katılım olan iller dikkate alınarak ikinci aşama eğitim için ortak buluşma şehirleri seçecek ve hakemlik eğitiminin uygulama bölümü bu şehirlerde verilecek.



YÖNETiCiLERE SERTiFiKA ZORUNLULUĞU



Yöneticilik eğitiminin de ilk aşaması benzer şekilde uzaktan eğitimle gerçekleşecek. İkinci aşama, Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkılarıyla, kampüs ortamında gerçekleşecek. Üniversitedeki bu aşamada eğitimi akademisyenler ve profesyoneller verirken, katılımcılar sertifika sahibi olabilecek. Yönetici Eğitim Programı'nda kategoriler şöyle: Altyapılarda ve yerel liglerde yer alan kulüp yöneticilere yönelik 1. Kademe (C Kategorisi); Sözleşmeli ve sözleşmesiz liglerde yer alan kulüp yöneticilere yönelik 2. Kademe (B Kategorisi); Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüp yöneticilerinin eğitimine yönelik planlanan 3. Kademe (A Kategorisi).



BAHÇEŞEHiR KOLEJi'NDEN BASKETBOLUN 'PÜF' NOKTALARı



Antrenör Zafer Aktaş ve yardımcısı Erhan Ernak, kulübün takipçilerine antrenörlük felsefesi, altyapıdan A takıma geçiş gibi eğitimler veriyor.



Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişinin evde kaldığı bu dönemde YouTube kanalındaki eğlenceli ve öğretici videoları ile takipçilerine katkı sağlıyor. Evdeki imkanlarla yapılabilecek egzersizlerin, sağlıklı beslenmenin, solunumdaki püf noktalarının ayrı ayrı anlatılacağı video serisine başantrenör Zafer Aktaş 'Antrenörlük ve Antrenörlük Felsefesi', yardımcı antrenör Erhan Ernak da 'Altyapıdan A Takıma Geçiş' konu başlıklarıyla katkı sağlayacak. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Menajer Alpaslan Aydın; "Salgın tehlikesi ister istemez basketbolda da hayatı durdurdu. Kulüp olarak Youtube üzerinden yapacağımız eğitici içeriklerle genç taraftar kitlemizin internette harcadığı zamanı verimli hale dönüştürmek istedik. Tüm takım çalışanlarımız uzman oldukları branşlarıyla ilgili içerikler üretmektedirler" diye konuştu.



"OYUNCULAR KENDİLERİNİ HAZIRLAYACAK"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'Akademi' sayesinde aktif sporcuların uzaktan eğitim olanaklarıyla kendilerini profesyonel yöneticilik için hazırlayabileceğini ve bu pozisyonlar için daha donanımlı olabileceklerini ifade etti.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu uzun zamandır üstünde çalıştıkları bu projeyle Türk sporuna büyük katkı sağlayacaklarını belirtti. Türkiye'de, üniversiteler dışında sporcuların kariyerlerini belirleyebilecekleri bir platform olmadığına dikkat çeken Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti:



KISITLAR ORTADAN KALKTI



"Profesyonel sporcular için maç ve antrenman yoğunluğu nedeniyle, eş zamanlı olarak üniversite eğitimlerini sürdürebilmek kolay değil. Bu sporcular genellikle 35-40 yaş aralığında emekli oluyor ve hayatlarının geri kalan bölümü için bir kariyer planlaması yapmakta güçlük çekiyor. Akademi sayesinde oyuncularımız, aktif sporculuk dönemlerinin içerisinde de uzaktan eğitim olanaklarıyla kendilerini profesyonel yöneticilik için hazırlayabilecek ve bu pozisyonlar için daha donanımlı olabilecekler. Teknolojik imkanlar sayesinde zaman ve mekan kısıtlamasını da ortadan kaldıran TBF Akademi'nin, basketbola büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum."



"ONLINE EĞİTİM ÖNEM KAZANACAK"



Karadeniz, üniversitelerinin akademisyenleri ve federasyonun uzman kadrosu ile birlikte eğitim programını oluşturduklarını; büyük emek verilen eğitim videolarını tamamlayıp federasyona teslim ettiklerini dile getirdi.



Akademi projesinde yönetici eğitiminin çözüm ortağı olan Bahçeşehir Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, 2018'den bugüne TBF ile birlikte çalıştıklarını hatırlatırken, eğitime erişim fırsatının herkes için sağlanması adına TBF Akademi'nin büyük önemi olduğunun altını çizdi. Karadeniz "Sporda etkili ve çekici öğrenme ortamlarının tasarımında online eğitimin giderek artacağını ve önem kazanacağını düşünüyorum" dedi.



32 SAAT EĞiTiM



Proje süreci hakkında da bilgi veren Karadeniz şöyle devam etti: "Akademisyenlerimiz ve TBF'nin uzman kadrosu ile birlikte eğitim programını oluşturduk. Oluşturulan eğitim programının ardından bu programın online platformda sunulabilmesi için özel bir öğretim tasarımı süreci üzerine çalıştık. TBF'den ilgili kadroya ve akademisyenlerimize eğitsel video çekimi üzerine eğitimler verdik ve ardından da 32 saatlik eğitim videolarını tamamladık. Bu videolar post prodüksiyon yapılarak online eğitim sistemi içerisine gömülmek üzere federasyonumuza teslim edildi."







