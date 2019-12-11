Basketbolda alt yaş milli takımların, Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbolda alt yaş milli takımların, Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbolda alt yaş milli takımların, Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu

6 saat önce

Basketbolda alt yaş kategorilerinde 2020 yılında yapılacak Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların rakipleri belli oldu.

Basketbolda alt yaş milli takımların, Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu, System.String[]

Basketbolda alt yaş kategorilerinde 2020 yılında yapılacak Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların rakipleri belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIBA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde 2020 yılında altyapılarda oynanacak Avrupa şampiyonaları grupları belirlendi.

Litvanya'nın Klaipeda kentinde 11-19 Temmuz 2020'de düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda yer alacak. Milliler, Fransa, Karadağ ve Portekiz ile karşılaşacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 25 Temmuz-2 Ağustos 2020'de düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan milliler, D Grubu'nda Litvanya, Slovenya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 14-22 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı ise A Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Yunanistan, Rusya ve Hollanda ile eşleşti.

İsrail'in Ramat Gan kentinde 8-16 Ağustos 2020'de düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde müsabakalarında yer alacak Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan ve Slovakya ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın Kandiye kentinde 4-12 Temmuz 2020'de yapılacak FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, A Grubu'nda Belçika, Belarus ve Polonya ile oynayacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 17-26 Temmuz 2020'de düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde müsabakalarında Türkiye, D Grubu'nda Hollanda, Büyük Britanya, Bosna Hersek, Karadağ ve Avusturya mücadele edecek.

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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