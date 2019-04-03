Basketbolda Alt Yaş Milli Takımların Teknik ve İdari Kadroları Açıklandı

Basketbolda 2019 yılı içinde erkek ve kızlarda 20, 18 ve 16 yaş altı milli takımlarda görev yapacak teknik ve idari kadro belli oldu.

Basketbolda 2019 yılı içinde erkek ve kızlarda 20, 18 ve 16 yaş altı milli takımlarda görev yapacak teknik ve idari kadro belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın idaresindeki milli takımlarda koordinatörlük görevini erkeklerde Fikret Doğan, kızlarda ise Zeynep Gül Ene üstlenecek.



Bu yıl milli takımlarda görev alacak isimler şöyle:



20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:



İdareci/menajer: Nedim Yücel (Bursaspor)



Başantrenör: Serkan Erdoğan



Yardımcı antrenör: Tutku Açık (Galatasaray Doğa Sigorta), Mülkü Karadeniz (Edirnespor), Murat Öney (Türk Telekom)



Kondisyoner: Ali Göksel Atağ (Galatasaray Doğa Sigorta)



18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı:



İdareci/menajer: Mehmet Döğüşgen



Başantrenör: Derviş Gökhan Güney (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Yardımcı antrenör: Ozan Havuzlu (Anadolu Efes), Mahir Bayrak (Gaziantep Basketbol), Ali Ruhi Balkanlı (Darüşşafaka Tekfen)



Kondisyoner: Tolga Titiz (Mavişehir Spor Kulübü)



16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı



İdareci/menajer: Gürol Karamahmut



Başantrenör: Semih Soğuksu



Yardımcı antrenör: Gülhan Öztürk (TOFAŞ), İbrahim Daloğlu (Beşiktaş Sompo Japan), Özcan Çakar (Anadolu Efes)



Kondisyoner: Aydın Gökmen Güner



20 Yaş Altı Kız Milli Takımı:



İdareci/menajer: Zeynep Gül Aktaş



Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı (Bellona Kayseri Basketbol)



Yardımcı antrenör: Emre Özsarı (İstanbul Üniversitesi), Özlem Şencan (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Can Alyüz (Fenerbahçe)



18 Yaş Altı Kız Milli Takımı:



İdareci/menajer: Sebla Kesim Key



Başantrenör: Nevriye Yılmaz (Galatasaray Gelişim)



Yardımcı antrenör: Yusuf Arkadaş (Çukurova Doğuş), Özgür Güvenç (Çankaya Üniversitesi)



16 Yaş Altı Kız Milli Takımı:



İdareci/menajer: Banu Özgür (Parlayan Yıldızlar)



Başantrenör: Ali Doğan Korkmaz (İstanbul Üniversitesi)



Yardımcı antrenör: Birtan Öztürk (Galatasaray), Sefa Gündüz (Çankaya Üniversitesi), Selim Aldağ (İstanbul Üniversitesi Gelişim)

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