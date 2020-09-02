Basketbolda Ankara Turnuvası başladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası, oynanan karşılaşmalarla başladı.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ilk maçında OGM Ormanspor'la Gaziantep Basketbol karşılaştı. Gaziantep temsilcisi salondan 82-61 galip ayrıldı.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Türk Telekom, ligin yeni ekibi Petkimspor'u 68-66 yendi.
Turnuvada yarın Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Petkimspor karşılaşmaları oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:25 - Kaynak: AA
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