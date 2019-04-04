Son Dakika Haberleri: Basketbolda Bölge Şampiyonası Heyecanı Sürüyor

Basketbolda Bölge Şampiyonası Heyecanı Sürüyor

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Altyapı Faaliyetleri" kapsamında düzenlediği U14 Beyaz Grup Basketbol Erkekler Bölge Şampiyonası Manisa'da gerçekleştiriliyor.

Basketbolda Bölge Şampiyonası Heyecanı Sürüyor, System.String[]

Muradiye Spor Salonu ile Celal Bayar Üniversitesi Şehit İlhan Varank Yerleşkesi Spor Salonu'nda devam eden müsabakalara; Aydın Demirtaş Güneyspor, Eskişehir Gelişim, Çankaya Üniversitesi, Antalya Gençlikspor, Çaykur Rizespor, Uşak Belediyesi, 1926 Bulancakspor, Antalya Gelişim Gençlik, İlkadım 55 Gençlik, Çayyolu Basketbol, Bornova Belediyesi, Antalya DSİ, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Meçhul Asker Ortaokulu, Çözüm Ankara Koleji Gençlik takımları katılıyor.

Şampiyonada cumartesi günü oynanacak final maçlarının ardından ilk 4'e girecek takımlar, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:05 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Manisa, basketbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbolda Bölge Şampiyonası Heyecanı Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]