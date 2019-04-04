Basketbolda Bölge Şampiyonası Heyecanı Sürüyor
1 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Altyapı Faaliyetleri" kapsamında düzenlediği U14 Beyaz Grup Basketbol Erkekler Bölge Şampiyonası Manisa'da gerçekleştiriliyor.
Muradiye Spor Salonu ile Celal Bayar Üniversitesi Şehit İlhan Varank Yerleşkesi Spor Salonu'nda devam eden müsabakalara; Aydın Demirtaş Güneyspor, Eskişehir Gelişim, Çankaya Üniversitesi, Antalya Gençlikspor, Çaykur Rizespor, Uşak Belediyesi, 1926 Bulancakspor, Antalya Gelişim Gençlik, İlkadım 55 Gençlik, Çayyolu Basketbol, Bornova Belediyesi, Antalya DSİ, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Meçhul Asker Ortaokulu, Çözüm Ankara Koleji Gençlik takımları katılıyor.
Şampiyonada cumartesi günü oynanacak final maçlarının ardından ilk 4'e girecek takımlar, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
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